Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

A Desenzano nasce un comitato che aderisce al partito di Vannacci

«Desenzano Capitale del Garda» è la seconda realtà sul Benaco che abbraccia il progetto di «Futuro Nazionale» dopo il comitato di Manerba
La presidente Plodari e il vicepresidente Vincenzi
La presidente Plodari e il vicepresidente Vincenzi
AA

Il Benaco continua a essere terra di conquista per Roberto Vannacci. Dopo il primo comitato a Manerba, nasce ufficialmente «Desenzano Capitale del Garda», che aderisce a «Futuro Nazionale», il partito neofondato dal generale dopo l’addio alla Lega di Salvini.

La presidente sarà Daniela Plodari, già esponente di Fratelli d’Italia e assessora al turismo, attività produttive, commercio e pari opportunità nell’Amministrazione comunale di Desenzano.

Le parole

La destra attuale, a detta di Plodari, è «imprigionata in una politica legata agli interessi di parte e alle lobby e non più attenta ai valori sociali e vicina ai cittadini». Di qui la virata verso «Futuro Nazionale». Vannacci, spiega ancora la presidente, «parla in modo schietto, diretto, non ha paura di dire le cose come stanno e non mette davanti gli interessi personali agli obiettivi da raggiungere. È per questo che mi sono riconosciuta nei suoi programmi».

Si tratta del settantottesimo comitato che aderisce al partito di Vannacci a livello nazionale: «A Desenzano avremo una sede che sarà in piazza Cappelletti», spiega ancora Plodari. Il vicepresidente sarà Luisito Vincenzi. Nella denominazione ufficiale Desenzano è definita capitale «perché deve fungere da guida e da traino per tutto il lago, e di tutto il bacino gardesano. Noi siamo pronti e con marzo inizierà il tesseramento».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
comitatoFuturo NazionaleRoberto VannacciDesenzano del Garda
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario