A Desenzano nasce un comitato che aderisce al partito di Vannacci

Il Benaco continua a essere terra di conquista per Roberto Vannacci. Dopo il primo comitato a Manerba, nasce ufficialmente «Desenzano Capitale del Garda», che aderisce a «Futuro Nazionale», il partito neofondato dal generale dopo l’addio alla Lega di Salvini.

La presidente sarà Daniela Plodari, già esponente di Fratelli d’Italia e assessora al turismo, attività produttive, commercio e pari opportunità nell’Amministrazione comunale di Desenzano.

Le parole

La destra attuale, a detta di Plodari, è «imprigionata in una politica legata agli interessi di parte e alle lobby e non più attenta ai valori sociali e vicina ai cittadini». Di qui la virata verso «Futuro Nazionale». Vannacci, spiega ancora la presidente, «parla in modo schietto, diretto, non ha paura di dire le cose come stanno e non mette davanti gli interessi personali agli obiettivi da raggiungere. È per questo che mi sono riconosciuta nei suoi programmi».

Si tratta del settantottesimo comitato che aderisce al partito di Vannacci a livello nazionale: «A Desenzano avremo una sede che sarà in piazza Cappelletti», spiega ancora Plodari. Il vicepresidente sarà Luisito Vincenzi. Nella denominazione ufficiale Desenzano è definita capitale «perché deve fungere da guida e da traino per tutto il lago, e di tutto il bacino gardesano. Noi siamo pronti e con marzo inizierà il tesseramento».