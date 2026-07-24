Desenzano, spaccia in auto e nasconde la droga a casa: arrestata

Quando i poliziotti hanno notato la sua auto procedere lentamente per le vie di Desenzano, l'hanno seguita fino a quando è avvenuto esattamente quello che si aspettavano: la donna, 58 anni residente in paese e ben nota alle forze dell'ordine, è stata fermata proprio mentre vendeva una dose di cocaina a uno dei suoi clienti, anche lui conosciuto per i suoi precedenti.
In casa, poi, gli agenti della sezione anticrimine del Commissariato di Desenzano hanno trovato 105 grammi di cocaina confezionati per essere venduti e nascosti in un barattolo e parecchie banconote di piccolo taglio.
Al termine delle procedure la donna è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti e il questore di Brescia Paolo Sartori nei suoi confronti ha disposto l'avviso orale di pubblica sicurezza finalizzato alla successiva sorveglianza speciale.