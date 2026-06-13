Desenzano, arrestato 42enne per spaccio di droga

Gli agenti del Commissariato di Desenzano del Garda hanno arrestato un 42enne macedone residente a Mantova, con numerosi precedenti, per spaccio di stupefacenti.
I poliziotti lo hanno notato nel parcheggio di via Caduti dei Lager mentre passava più volte tra le auto in sosta, controllando il telefono. Poco dopo hanno visto un pregiudicato bresciano consegnargli banconote e ricevere in cambio 2 involucri di cocaina termosaldati.
Perquisendo l’auto del 42enne hanno trovato altri 3 involucri di cocaina pronti per lo spaccio e oltre 5.500 euro in contanti di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività. Mentre l’acquirente è stato sanzionato per uso personale.
Le sanzioni
Il pusher è stato portato in Commissariato, arrestato e messo a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori gli ha notificato il Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Desenzano del Garda per 3 anni. Se violato, rischia fino a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa.
«Un altro spacciatore arrestato e droga sequestrata. Il consumo di stupefacenti resta una piaga da combattere, per i danni sui giovani e per il degrado e la microcriminalità che genera», ha dichiarato il questore.