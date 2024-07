Depuratore del Garda, progetto «pronto a fine estate»: si parte da Gavardo

Gelmini: «Lavori notturni e sospesi in periodi turistici per non creare troppi disagi». Resta l’incognita dei fondi: mancano 80 milioni di euro

3 ' di lettura

Il lago di Garda dovrebbe avere presto un nuovo depuratore - © www.giornaledibrescia.it

Si va avanti. Non senza fatica (ci sono le liti tra sindaci, c’è il lungo torrente di proteste dei Comitati ambientalisti, c’è il fronte dei ricorsi al Tar, c’è lo snodo preventivo e fondi mancanti), ma con il depuratore del Garda si tira dritto. Tanto che, dopo oltre sette anni di iter, si vede una prima meta: alla fine dell’estate il progetto definitivo del nuovo depuratore del Garda che porta il timbro di Acque Bresciane sarà consegnato al commissario, la prefetta Maria Rosaria Laganà, e alle