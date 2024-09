Dengue, caso autoctono a Ospitaletto: proposto il test sierologico

Caso di Dengue autoctono a Ospitaletto: si propone l’esecuzione gratuita del test sierologico con prelievo venoso. Lo comunica Ats Brescia. Le analisi sono finalizzate a individuare eventuali altri casi. L’invito a sottoporsi al test è rivolto ai cittadini del comune di Ospitaletto residenti nell’area oggetto dalla disinfestazione straordinaria come predisposto dall’ordinanza del sindaco e ai lavoratori delle aziende frequentate dalla persona malata che si trovano a Gussago e a Monticelli Brusati.

Asst Spedali Civili sta provvedendo all’organizzazione dell’attività e procederà a fornire le informazioni e le indicazioni per l’effettuazione dei prelievi.

Il contagio

Dagli uffici di viale Duca degli Abruzzi ricordano che la Dengue non si trasmette da persona a persona: il contagio avviene attraverso la puntura di una zanzara infetta. Zanzara che, come osserva l’immunologo bresciano Roberto Stellini, potrebbe aver prima punto una persona (anche asintomatica) che aveva contratto il virus durante un viaggio all’estero e poi il soggetto di Ospitaletto che ha fatto registrare il caso «autoctono».

Il virus circola infatti nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni e in questo periodo la zanzara (la Aedes albopictus conosciuta come «zanzara tigre» che circola anche da noi) può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

La situazione è sotto controllo

Il direttore di Ats Brescia Claudio Sileo sottolinea che «non c’è nessun allarme: la patologia non è grave e abbiamo messo in atto tutte le misure che ben conosciamo per difenderci dalle zanzare che possono trasmettere il virus. Ogni anno, a tal proposito, a inizio stagione raccomandiamo ai Comuni di fare le disinfestazioni. Questa è la prova provata che è importante debellare le zanzare».

Conosciuta da oltre due secoli e particolarmente presente nelle regioni tropicali, la dengue provoca febbre (anche molto alta) e forte mal di testa. Stando al bollettino della Regione aggiornato al 2 settembre i casi confermati nel territorio di Ats Brescia sono 10, tutti d’importazione. A questi va aggiunto l’episodio «autoctono» di Ospitaletto.