Dieci chilometri per i sacchetti della spazzatura: polemica a Dello

Siccome nel mondo, e pure nella Bassa, c’è di peggio, a fronte del clima impazzito, della guerra nel Golfo e della grandine che distrugge i campi di mais, essere costretti a fare dieci chilometri per pigliare i sacchetti in cui mettere i rifiuti è una bagatella. Eppure è una situazione che scoccia e crea malumori. Accade a Dello dove c’è una bella isola ecologica, ma non il punto di distribuzione dei sacchetti per l’indifferenziata. Col risultato che, per accaparrarsi i preziosi (perché necessari) contenitori, gli abitanti del capoluogo devono andare nella frazione di Corticelle, dove, oltre all’isola ecologica, ci sono pure i sacchetti.
Cinque chilometri all’andata, altri cinque al ritorno: dieci chilometri per un pacchetto di una ventina di sacchetti di plastica. La strada non è neanche troppo lunga: se non ci si ferma a chiacchierare, in 15/20 minuti si va e si torna. Però c’è chi, non avendo la possibilità di percorrerla autonomamente (gli anziani, ad esempio, specie se non hanno l’auto) si trova in difficoltà, perché deve sempre dipendere dagli altri.
Com’era facile immaginare, i mugugni per questa situazione sono arrivati anche sui social: «Sistema altamente inefficiente e non all’altezza dell’alta Tari pagata»; «Chi abita in paese ed è anziano deve andare a Corticelle a prendere i sacchi dell’indifferenziata; e ne danno solo un rotolo»… Seguono accuse alla giunta di menefreghismo (critiche a cui, peraltro, sindaci e assessori di tutti i Comuni sono abituati, perché all’ordine del giorno).
E il sindaco, interpellato, non ha ancora risposto. È arrivato subito, invece, il commento di Carolina Tinti, capogruppo di una delle due compagini che siedono all’opposizione: «Facendosi portavoce delle istanze della cittadinanza, sin da subito il gruppo Uniti per Dello ha sollecitato l’Amministrazione, chiedendo spiegazioni su vari temi, non solo la gestione rifiuti e isole ecologiche, anche con interrogazioni e mozioni presentate nei vari consigli comunali. Nella migliore ipotesi, però, abbiamo ottenuto solo rassicurazioni e null’altro».