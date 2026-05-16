Garlasco, Sempio: «Da un anno e mezzo penso solo a questa storia»

Andrea Sempio nel corso di una intervista andata in onda ieri sera a Quarto Grado su Rete4, è tornato sulle intercettazioni audio e sulle frasi ambigue che sono state captate dai Carabinieri di Milano che indagano sul nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia sul delitto di Garlasco. Procura che ha recentemente contestato un movente basato su avances sessuali di lui a Chiara .

«Non mi ricordo neanche più tutto quello che è uscito - ha però precisato ad un'altra domanda sugli audio – ma ne abbiamo sentite una marea di robe che sono uscite, poi vai a rivedere e sono diverse da come vengono riportate, o audio che, se ascoltati meglio, in realtà dimostrano che dicevo un'altra cosa. Era venuto fuori il tema dove io scrivevo dell'omicidio di Garlasco e poi si era scoperto che era un compito che mi avevano dato da fare, non era una cosa che avevo scelto io di fare».

«Ovviamente – ha risposto ancora – sono intercettazioni fatte nel momento in cui ero indagato. Facile indovinare che cosa avessi in testa in quel momento. Ovviamente i pensieri girano attorno a quell'argomento, come da un anno e mezzo. È un anno e mezzo che dico che io mi sveglio e penso solo a questa storia».