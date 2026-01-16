Giornale di Brescia
Garlasco, la Cassazione boccia l’inchiesta della Procura di Brescia

«Rigetto totale» da parte della Suprema Corte del ricorso presentato dal procuratore Prete e dalla pm Moregola sull’annullamento dei sequestri a Mario Venditti
L'ex pm Mario Venditti in tribunale a Brescia - Foto Ansa/Filippo Venezia © www.giornaledibrescia.it
L'ex pm Mario Venditti in tribunale a Brescia - Foto Ansa/Filippo Venezia © www.giornaledibrescia.it
La Corte di Cassazione boccia l'inchiesta della Procura di Brescia sull'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per la presunta corruzione in atti giudiziari con «20-30mila euro» che avrebbe ricevuto da Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, per archiviare la posizione del figlio nel 2017 dall'accusa di aver ucciso Chiara Poggi.

Dai giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte arriva un «rigetto totale» del ricorso presentato dal Procuratore di Brescia, Francesco Prete, e dalla pm Claudia Moregola contro l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Brescia il 17 novembre 2025 ha annullato i sequestri di tre telefoni, due pc, due Ipad, due hard disk e due chiavette usb in uso al magistrato 72enne in pensione, ed eseguito il 24 ottobre.

Corte di Cassazionedelitto di GarlascoMario VendittiBrescia
