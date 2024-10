Degrado al parco Tarello: vandalismo, alcol e sputi alle auto

Chi abita nei condomini che si affacciano sul parco lo vede dalla finestra. E chi non vede senza dubbio lo sente. Dal primo mattino fino alla tarda sera. Quello che succede nella parte più a sud del parco Tarello, a ridosso dei condomini di via Cefalonia e via Nenni, è negli sfoghi dei residenti preoccupati. Musica alta dalle casse bluetooth, rifiuti abbandonati sulle panchine ma anche vandalismi, danneggiamenti, liti che talvolta degenerano in aggressioni e, ieri mattina, anche gli sputi alle auto di passaggio dei residenti che escono per andare al lavoro.

Al problema dello spaccio e dell’accampamento di senzatetto e disperati nella zona che affaccia su via Sostegno si aggiunge la presenza di un gruppo di ragazzi giovanissimi alterati da droga e alcol. Chi vive in zona li identifica come studenti che hanno saltato la scuola «arrivano anche prima delle otto e hanno gli zaini» e che nel corso della mattinata e della giornata «ascoltano musica techno che si sente anche negli appartamenti ai piani alti e consumano alcol di cui poi lasciano a terra le bottiglie» spiega una donna.

Leggi anche Bivacchi e comportamenti molesti nei parchi della zona sud: 40 identificati

Nei giorni scorsi «due ragazze si sono picchiate» e poi «sono entrate nei negozi a creare scompiglio» racconta un altro residente. Ieri mattina l’episodio che ha portato a galla l’esasperazione dei residenti: «Ad un signore che usciva hanno coperto l’auto di sputi». Il tema è anche sociale: «Sono ragazzini minorenni, strafatti per tutta la giornata, un disagio che preoccupa tutti».