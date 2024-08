Come sono messe le case di riposo bresciane, tra costi e liste d’attesa

Sulle strutture della provincia gravano 22.538 domande inevase: ecco una panoramica dettagliata della situazione di ogni Rsa, anche con rette minime e massime

3 ' di lettura

Le liste d'attesa sono un problema per l'accesso alle Rsa - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Sulle 103 case di riposo bresciane gravano 22.538 domande inevase. Non sono persone in lista d’attesa, sia chiaro: non essendo disponibile nella nostra provincia un’unica lista centralizzata, in questo conteggio figurano anche richieste presentate in più strutture per lo stesso soggetto. Il dato emerge dal report 2023 del sindacato regionale Fnp-Cisl Pensionati che fornisce una fotografia super dettagliata delle 721 residenze sanitarie per anziani della Lombardia. DOCUMENT Quanto costano Iniziam