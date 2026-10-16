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Darfo, scritte no vax sui muri del Centro congressi: indagano i carabinieri

I muri della galleria imbrattati nella notte mentre la struttura ospita la nona edizione di «Percorsi pediatrici della Val Camonica»
Le scritte no vax a Darfo
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Le scritte no vax a Darfo

A Darfo Boario Terme all’esterno del Centro congressi, ignoti, nella notte, hanno imbrattato i muri della galleria con scritte che fanno riferimento alle posizioni novax; in questi giorni la struttura della città termale ospita la nona edizione di «Percorsi pediatrici della Val Camonica». Questa mattina il personale addetto alle pulizie ha segnalato il fatto: sul posto sono arrivati i carabinieri ed è stata sporta regolare denuncia dell’accaduto. In passato altre scritte simili sono comparse nella zona dello stadio comunale e del cimitero di Darfo. Oltre ai danni materiali, c’è l’amarezza in quanti promuovono il territorio, per il danno d’immagine che certi gesti comportano.

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no vaxDarfo Boario Terme
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