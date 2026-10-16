A Darfo Boario Terme all’esterno del Centro congressi, ignoti, nella notte, hanno imbrattato i muri della galleria con scritte che fanno riferimento alle posizioni novax; in questi giorni la struttura della città termale ospita la nona edizione di «Percorsi pediatrici della Val Camonica». Questa mattina il personale addetto alle pulizie ha segnalato il fatto: sul posto sono arrivati i carabinieri ed è stata sporta regolare denuncia dell’accaduto. In passato altre scritte simili sono comparse nella zona dello stadio comunale e del cimitero di Darfo. Oltre ai danni materiali, c’è l’amarezza in quanti promuovono il territorio, per il danno d’immagine che certi gesti comportano.
Darfo, scritte no vax sui muri del Centro congressi: indagano i carabinieri
I muri della galleria imbrattati nella notte mentre la struttura ospita la nona edizione di «Percorsi pediatrici della Val Camonica»
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Le scritte no vax a Darfo
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