Darfo, non solo musica: in scena la finale del concorso canoro MaRicanta

La musica era una delle grandi passioni di Marianna Minini. Oggi è il modo scelto dai familiari e dai suoi amici per continuare a tenerne vivo il ricordo. Da questa idea è nata MaRicanta, l’associazione creata dopo la sua scomparsa nel 2023, a 49 anni, per una fibrosi polmonare idiopatica. Concerti e iniziative diventano così occasioni in cui ritrovarsi, condividere ricordi e mantenere viva una presenza che continua ad avere un significato profondo. MaRicanta ha però anche una seconda finalità: raccogliere fondi da destinare a enti impegnati nella ricerca, nella cura delle malattie polmonari e nel sostegno alle persone che ne sono colpite, con una particolare attenzione alla fibrosi polmonare idiopatica. Ma l’obiettivo ultimo è «continuare, insieme, a far cantare ancora Mary».
Il bilancio
In tre anni l’impegno si è già tradotto in contributi concreti: 5mila euro sono stati destinati nel 2023 alla fondazione Oxiamo Onlus di Milano, altri 5mila nel 2024 alla Federazione italiana Ipf e Malattie rare polmonari più ulteriori 3mila alla stessa realtà nel 2025.
L’appuntamento
Il prossimo appuntamento è stasera, sabato 26 settembre, alle 21, al teatro San Filippo di Darfo, dove andrà in scena la finale del Festival MaRicanta, concorso canoro della Città di Darfo. Sul palco si sfideranno 15 artisti, davanti a una giuria presieduta da Angelo Baiguini di Rtl 102.5. Ospiti d’eccezione saranno Giovanni Frassi e Stefano Peli, già protagonisti di The Voice.
La serata è il momento conclusivo di un percorso rivolto a cantanti solisti e duetti tra 16 e 65 anni, che hanno la possibilità di presentare al pubblico cover o brani inediti. Le iscrizioni si sono concluse ad agosto e a seguire le selezioni dei concorrenti, che stasera si esibiranno. Il primo classificato riceverà 500 euro, 250 il secondo e 150 il terzo, oltre a un premio speciale assegnato al miglior brano inedito da 300 euro.
Il sodalizio
Alla guida dell’associazione c’è il presidente Marco Minini, affiancato dalla vicepresidente Antonella Fiorini, dal segretario Paolo Minini e dai consiglieri Stefania Minini e Caterina Piccinelli. Una struttura nata attorno alla famiglia e alle persone vicine a Marianna, ma con l’obiettivo di allargare sempre più la partecipazione alla comunità. Il Festival MaRicanta è organizzato dal consorzio Thermae&Ski in collaborazione con MaRicanta; il biglietto d’ingresso costa 5 euro (più commissioni) in prevendita e 8 euro in cassa, per info www.associazionemaricanta.it.