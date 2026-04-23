Darfo capitale degli scacchi, iniziano le finali nazionali

Darfo si prepara a diventare, per una settimana, la capitale degli scacchi: da venerdì 24 a giovedì 30 aprile ospiterà le finali del Campionato italiano a squadre master e femminile 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario della Federazione scacchistica italiana. Il centro congressi sarà il cuore dell’evento, accogliendo le migliori squadre del panorama nazionale e campioni di livello internazionale.

Nella sezione master sono attesi tutti i principali grandi maestri italiani, tra cui anche, da Rogno, Sabino Brunello, affiancati da top player stranieri come l’americano Awonder Liang e il serbo Alexey Sarana. Saranno 24 le squadre in gara nel torneo master e 21 nella femminile, che segna un record di partecipazione. Oltre allo scudetto, le squadre vincitrici conquisteranno l’accesso alla European chess club cup. L’evento sarà aperto al pubblico e trasmesso online con dirette e commenti tecnici.

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Per Darfo si tratta di un’occasione anche sotto il profilo della promozione. L’organizzazione è curata dall’Asd Scacchistica partenopea su mandato della Federazione, in collaborazione col Comune di Darfo e il supporto del consorzio Thermae&Ski Vallecamonica.