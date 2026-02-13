A Darfo centinaia di bancarelle e il luna park per San Faustino

A Darfo Boario Terme è tempo di festa patronale. In occasione di San Faustino, la fiera più grande dell’intera Vallecamonica si prepara a richiamare migliaia di persone con un programma ricco di appuntamenti tra tradizione, musica e divertimento, ma con un’attenzione particolare alla sicurezza.

Il programma

Il cuore delle iniziative sarà domenica 15 febbraio, quando le vie del centro si riempiranno delle centinaia di bancarelle della storica fiera dei Santi Faustino e Giovita: vista la cadenza domenicale, è attesa una folla di partecipanti. Ad aprire simbolicamente il calendario è stato il luna park in piazza Mercato, attivo già dal 6 febbraio e sino al 23.

Si attendono migliaia di visitatori - © www.giornaledibrescia.it

Giostre e stand hanno colonizzato la piazza centrale di Darfo, creando l’atmosfera tipica dei giorni di festa. La vigilia del patrono sarà dedicata alla musica con «Echi di festa», concerto della banda cittadina al teatro San Filippo. Sabato alle 20.45 si esibiranno i gruppi Clarinetti, Ottoni e «Batocoi de Darf», con un programma vario e coinvolgente (serata a ingresso libero, nell’occasione si raccoglieranno fondi per il teatro). Per tutta la giornata di domenica, invece, il centro di Darfo sarà chiuso al traffico, per l’arrivo delle bancarelle lungo le vie principali, e verranno celebrate alcune funzioni religiose.

Sicurezza

Accanto al calendario della festa, l’Amministrazione comunale ha predisposto misure rafforzate per garantire ordine pubblico e vivibilità urbana: dopo gli episodi dello scorso anno, il sindaco Dario Colossi ha firmato un’ordinanza, valida fino al 23 febbraio, che introduce limiti alla vendita e somministrazione di bevande.

Nel territorio interessato dalla manifestazione sarà vietata la vendita in contenitori di vetro o latta, oltre allo stop agli alcolici con gradazione superiore al 21 per cento dalle 23 del 14 febbraio alle 6 del 16 e al divieto di vendita di qualsiasi bevanda alcolica dalle 3 alle 6 di ogni giornata e di alcolici da asporto dalla mezzanotte alle 6. Misure dedicate sono previste anche nell’area del parco divertimenti e nelle vie limitrofe, con restrizioni dalle 18 fino alla chiusura. Particolare attenzione alla tutela dei minori, con controlli per impedire la somministrazione di alcolici anche in caso di cessione.