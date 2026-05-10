Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Al Vittoriale il Vate cambia avatar: «Era troppo politicamente corretto»

Quello nuovo sarà più fedele alla personalità e allo stile di Gabriele d’Annunzio: verrà inaugurato a Gardone Riviera il 21 giugno
Simone Bottura
Il primo ologramma era stato inaugurato un anno fa
Il primo ologramma era stato inaugurato un anno fa

L’avatar digitale di Gabriele d’Annunzio è stato «rottamato». Ad annunciarlo, senza mezzi termini, è il presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri: «Era una cosa sensazionale, ma la cosa davvero sensazionale è che l’ho buttato via».

Diventa un caso il destino dell’ologramma del Vate, frutto del progetto AVaDa (Avatar Digitale d’Annunzio), una delle prime iniziative italiane a unire neuroscienze, intelligenza artificiale e l’immenso patrimonio storico e culturale del Vittoriale.

Le ragioni

L’ologramma era stato presentato appena un anno fa, il 3 maggio 2025, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il problema, sostiene Guerri, è duplice. Da un lato, la somiglianza fisica: «Non somigliava abbastanza a d’Annunzio». E in effetti era così: l’immagine non restituiva il carisma e lo stile curatissimo del poeta, ma quello di un cinquantenne dall’aspetto ordinario, con una giacca sgualcita che «tirava» sulla pancetta.

Dall’altro – e soprattutto – il carattere. L’avatar risultava «troppo corretto», incapace di restituire quella miscela di ironia, provocazione e imprevedibilità che definiva il poeta-soldato. «Qualsiasi programma di intelligenza artificiale è politicamente corretto: non dice parolacce, evita di offendere. Ma questo non è da d’Annunzio», affonda Guerri. Il risultato? Un Vate addomesticato, quasi irriconoscibile.

La svolta

Da qui la scelta radicale: eliminare il progetto nella sua prima versione e ripartire da zero, con un nuovo avatar «non politicamente corretto», più fedele alla personalità dannunziana. L’esordio è già fissato: «Lo inaugureremo il 21 giugno», annuncia il presidente.

L’avatar tornerà, dunque, offrendo al pubblico l’esperienza suggestiva di un d’Annunzio «qui e ora», capace di dialogare con i visitatori, rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico ed evocare opere ed episodi biografici con lo stile inconfondibile del Vate.

Grande sfida

Un sistema alimentato da una vasta base di dati testuali, in grado – almeno sulla carta – di restituire egocentrismo poetico, acutezza e spirito provocatorio. Una sorta di resurrezione digitale, in cui il passato prende voce attraverso il presente tecnologico. La sfida del nuovo avatar sarà tutta qui: restituire complessità senza scadere nella caricatura. Perché un d’Annunzio politicamente corretto, semplicemente, non è d’Annunzio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Vittoriale degli ItalianiGabriele d'AnnunzioAvatarGiordano Bruno GuerriGardone Riviera
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...