Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Danneggiato un portone a Chiari: indagini in corso

Andrea Cittadini
L’episodio nella notte in via Bettolini: rinvenuta della benzina ma non sarebbe stato appiccato il fuoco, L’edificio ospita appartamenti e uno studio di amministratori di condominio
L'intervento a Chiari - © www.giornaledibrescia.it
L'intervento a Chiari - © www.giornaledibrescia.it
AA

Potrebbero essere le telecamere installate in strada a chiarire quanto avvenuto nella notte a Chiari in via Bettolini, dove è stato danneggiato il portone di un palazzo che ospita tre appartamenti e uno studio di amministratori di condominio. In zona c’è anche il palazzo della Tesoreria comunale e dell’esattoria.

I rilievi - © www.giornaledibrescia.it
I rilievi - © www.giornaledibrescia.it

Sicuramente è stata utilizzata della benzina ma non sarebbe stato appiccato il fuoco. Le indagini sono affidate ai carabinieri e sul posto anche la Scientifica per isolare possibili tracce.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
portoneChiari
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario