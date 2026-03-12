Danneggiato un portone a Chiari: indagini in corso

Potrebbero essere le telecamere installate in strada a chiarire quanto avvenuto nella notte a Chiari in via Bettolini, dove è stato danneggiato il portone di un palazzo che ospita tre appartamenti e uno studio di amministratori di condominio. In zona c’è anche il palazzo della Tesoreria comunale e dell’esattoria.

I rilievi - © www.giornaledibrescia.it

Sicuramente è stata utilizzata della benzina ma non sarebbe stato appiccato il fuoco. Le indagini sono affidate ai carabinieri e sul posto anche la Scientifica per isolare possibili tracce.