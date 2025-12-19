Giornale di Brescia
Danneggia il presepe in Loggia, il 31enne torna in libertà

Paolo Bertoli
Nessuna misura cautelare per l’uomo che ieri si è anche scagliato contro gli agenti della Polizia locale
La statua del presepe danneggiata - © www.giornaledibrescia.it
È stato rilasciato senza nessuna misura cautelare dopo la convalida dell’arresto il 31enne della Guinea che, ieri pomeriggio, ha danneggiato il presepe sotto il portico di piazza Loggia urlando frasi sconnesse che inneggiavano ad Allah. L’uomo si era poi scagliato contro gli agenti della Locale che provavano a fermarlo ed era stato quindi arrestato per resistenza.

Al termine dell’udienza quindi il 31enne è tornato in libertà.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
presepeLoggiadanneggiatoBrescia
