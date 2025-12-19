Danneggia il presepe in Loggia, il 31enne torna in libertà

È stato rilasciato senza nessuna misura cautelare dopo la convalida dell’arresto il 31enne della Guinea che, ieri pomeriggio, ha danneggiato il presepe sotto il portico di piazza Loggia urlando frasi sconnesse che inneggiavano ad Allah. L’uomo si era poi scagliato contro gli agenti della Locale che provavano a fermarlo ed era stato quindi arrestato per resistenza.

Al termine dell’udienza quindi il 31enne è tornato in libertà.