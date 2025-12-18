Danneggia il presepe in Loggia e aggredisce gli agenti: bloccato un uomo

Un gesto vandalico nel cuore della città: un uomo, che è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale e da alcuni passanti, ha danneggiato il presepe allestito sotto la Loggia. Stando alle testimonianze dei presenti, lo avrebbe fatto mentre inneggiava ad Allah, una circostanza ancora al vaglio di chi sta indagando.

È successo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, sotto il porticato della Loggia. La stat ua danneggiata, al braccio, è quella di un pastore. Stando ai presenti, l’uomo avrebbe continuato se non fosse stato fermato dagli agenti, i quali sono stati anche aggrediti. L’autore del gesto vandalico è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.