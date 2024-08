Dalle farmacie allo sport: a Montichiari meno offerta nelle frazioni

A Montichiari i servizi essenziali sono accorpati nel nucleo centrale, e si diradano a mano a mano che ci si allontana verso le zone più periferiche. È una caratteristica comune a molti altri territori della provincia.

L’ospedale

L'ospedale di Montichiari - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

Prendiamo l’ospedale: la raggiungibilità in 15 minuti a piedi o in bicicletta, uno dei criteri cardine del concetto urbano postulato da Carlos Moreno, è garantito in quasi tutte le aree del comune. Ci sono però delle eccezioni: dalla Fascia d’Oro, ad esempio, occorrerebbero 29 minuti per raggiungere il nosocomio in bici. Dovendo peraltro percorrere un tragitto sprovvisto di ciclabili nella sua interezza. Con i mezzi ce ne vorrebbero 16, ma l’autobus passa in media ogni ora e mezza circa.

Le farmacie

La zona meridionale, tra Bredazzane, Fontanelle e Trivellini, è sprovvista di farmacie: chi abita in quelle zone è costretto a spostarsi verso il centro per acquistare medicinali. Più capillare l’offerta di scuole dell’infanzia e primarie. La formula si ripete anche con la grande distribuzione, che raggruppa i suoi punti vendita nel centro e nelle aree limitrofe. Nelle frazioni si trovano al massimo piccoli negozi di alimentari, sempre più radi.

Leggi anche Crescono residenti e servizi: a Bedizzole apre nuova farmacia comunale

I centri sportivi

Lo stesso vale per i centri sportivi: quelli principali (bocciodromo coperto, PalaGeorge, Montichiarello, piscine comunali) sono raccolti in un’area di pochissimi chilometri, sempre attorno al centro. E le aree verdi? Nel nucleo centrale del comune si conta più di una dozzina di parchi, all’esterno non si trova granché.

Montichiari, come detto, non rappresenta un’eccezione. Il territorio è esteso, ma non al punto da provocare disagi tangibili nell’accesso ai servizi essenziali ai suoi cittadini. Ci sono però molte zone prettamente residenziali, che impongono spostamenti in auto per l’acquisto di alimenti o per accedere a scuola, sport, cultura o svago.