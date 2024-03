Dalla violenza sui social a una Chiesa più accogliente: parla il vescovo Tremolada

Monsignor Pierantonio, in un’intervista al Giornale di Brescia, si confronta sull’attualità, e non solo

12 ' di lettura

La Veglia in Duomo - Il vescovo Tremolada alla Veglia pasquale - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - La Veglia di Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - La Veglia di Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La Veglia in Duomo - La Veglia di Duomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Dalla violenza sempre più dilagante sui social, alla prospettiva missionaria della Chiesa, al calo dei sacerdoti fino all’impegno dei cattolici in politica. Il vescovo Pierantonio Tremolada a 360 in questa intervista al Giornale di Brescia. Monsignor Pierantonio, nelle scorse settimane, voi vescovi lombardi siete stati in Vaticano per la visita ad limina, com’è andata? Una bella esperienza per noi vescovi, come momento di fraternità abbiamo deciso di stare tutti nello stesso luogo, anche ad abit