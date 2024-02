Dalla Regione oltre 8 milioni per le strade provinciali

La geografia delle priorità l’ha stabilita la Provincia. E a rispondere, mettendo sul piatto oltre otto milioni di euro di investimenti, è la Regione: dai prossimi mesi le strade provinciali bresciane finiranno «sotto i ferri». Obiettivo: messa in sicurezza, risanamenti strutturali, bitumature. In due parole: manutenzione straordinaria.

Gli interventi in agenda per Brescia sono complessivamente dodici (l’elenco è riportato nella tabella in alto) e a mettere il timbro sui fondi che, da quest’anno al 2026, serviranno per rimettere in sesto alcune delle strade in «lista d’attesa» da anni è stata la Giunta lombarda guidata dal presidente Attilio Fontana, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Il tesoretto maggiore

Ad ogni zona corrisponde un intervento specifico, ma il minimo comune denominatore si chiama sicurezza. C’è, ad esempio, il versante esterno alla galleria Forra 3 per «proteggere» il percorso sottostante, nel Comune di Tremosine. Ma i cantieri faranno tappa anche nei territori di Gargnano, Valvestino, Marone, Tignale, Breno, Pertica Alta, Anfo, Cevo, Rezzato, Remedello e Verolavecchia.

«Finanziamo in tutto 52 interventi per un totale di 50,1 milioni di euro - precisa l’assessore Terzi -: il tutto coprendo integralmente i costi di realizzazione. I cittadini, le imprese, il sistema economico-sociale della Lombardia deve poter usufruire di strade adeguatamente manutenute, sicure e funzionali». Del tesoretto complessivo, Brescia è la provincia che incassa la fetta maggiore dei fondi: 8.046.000 euro, per la precisione.

L’impegno

«La responsabilità della manutenzione delle arterie provinciali è in capo appunto alle Province - ricorda Terzi - ma come Regione abbiamo deciso di rinnovare il sostegno a questi enti fondamentali per la gestione del territorio. Da anni eroghiamo contributi finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture viabilistiche provinciali». E, ancora: «L’impegno di Regione Lombardia - conclude l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche - è costante: questo finanziamento si aggiunge ai 35 milioni di euro stanziati (a livello regionale) pochi mesi fa per la manutenzione e il monitoraggio dei manufatti provinciali», vale a dire ponti, gallerie e sottopassi.