Dal rischio crolli della falesia ai posti auto: il rilancio di Campione tra sogni e criticità

Riaprire e rilanciare Campione. Intervenendo in primo luogo sulla messa in sicurezza della falesia che si affaccia sulla zona nord del borgo, per evitare che i ben noti problemi storici della frazione a lago di Tremosine divengano cronici.

È l’auspicio di Campione del Garda Nord Srl Società Benefit, che nel 2023 ha rilevato le aree della zona nord dall’asta dal fallimento di Campione del Garda Spa, e che ieri, nella sede di Univela, ha presentato i suoi progetti per lo sviluppo del borgo. Oggi - dopo il naufragio del mega piano urbanistico di Coopsette, compiuto solo in parte, e dopo la frana del 2014 che ha reso inutilizzabile il principale parcheggio (il Park Nord da 750 posti auto) - Campione cerca un rilancio che si prospetta complicato. Ma non impossibile secondo la società che punta a risolvere le criticità legate a viabilità e posti auto, che a cascata ne generano tante altre.

Geologia

Torquato Bertani, presidente della Società Benefit: «Il nostro scopo è creare valore per il contesto di Campione, la comunità locale e l’ambiente». Come? Partendo dal primo dei mali che affliggono il borgo: il rischio di crolli dalla falesia sovrastante Campione Nord. Come curarlo lo ha spiegato il geologo Lamberto Griffini, cui la Campione del Garda Nord ha commissionato il progetto di messa in sicurezza. Senza entrare nei dettagli tecnici, piuttosto complessi, per Griffini è possibile dare attuazione ad «opere che consentono di garantire l’agibilità delle aree sotto la falesia». Quelle aree che oggi sono nella cosiddetta «zona rossa» stabilita da Regione Lombardia, off limits per il rischio crolli.

Certo, si tratta di un intervento che prevede una spesa di 4,9 milioni e due anni di lavori, ma da qualche parte si dovrà pure iniziare. Lo studio è a disposizione degli enti che vorranno valutarlo e finanziarlo, dalla Regione (rappresentata dal sottosegretario Lara Magoni e, in collegamento, dall’assessore Barbara Mazzali) all’Amministrazione comunale che sarà scelta dagli elettori l’8 e il 9 giugno prossimi (a Univela c’era la candidata sindaco Francesca Frigerio, mancava il primo cittadino uscente Battista Girardi). Si vedrà.

Parcheggi

Di sicuro il tema parcheggi è cruciale per dare avvio al rilancio del borgo operaio. La riapertura del Park Nord consentirebbe il rilascio dell’agibilità di oltre 100 appartamenti già esistenti. Tra i temi affrontati anche quello dell’impianto geotermico mantenuto attivo dal Consorzio Campione del Garda in collaborazione con Acque Bresciane, per fornire acqua (pescata dal lago e potabilizzata) ai cento residenti e agli ospiti.

Sullo sfondo c’è anche la questione di Campione sud, che è un enorme cantiere incompiuto, peraltro acquistato da un fondo di investimento con il quale bisognerà confrontarsi su qualsiasi ipotesi di intervento. Per non dire delle incognite sulle condizioni di sicurezza della falesia che incombe su Campione sud. Tante variabili. Di certo c’è che Campione è uno dei temi caldi della campagna elettorale.