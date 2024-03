Da We Love Castello 87mila euro alle realtà del terzo settore

A tutti piace divertirsi. Quando il divertimento aiuta il sociale, come nel caso di We Love Castello, il suo valore cresce. La validità del progetto è riconosciuta anche dall’Amministrazione comunale di Brescia, che ha deciso di rinnovare anche per il 2024 e il 2025 il bando per la concessione dello spazio per la realizzazione di eventi e la predisposizione di punti di ristoro.

Cos’è We Love Castello

We Love Castello è un’associazione temporanea di scopo nata nel 2020 dalla sinergia tra Palcogiovani, Kitchen e 94 Investimenti in collaborazione con il Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, a cui si aggiungono Sinapsi, giovane motore della parte eventistica e comunicativa e Trait D'Union, fautore e referente delle relazioni con gli sponsor. Da quattro anni anima l’estate del Falcone d’Italia con un ricchissimo palinsesto di iniziative di vario genere tra concerti, appuntamenti enogastronomici e molto altro.

«In questi quattro anni ha dimostrato di aver regalato al Castello di Brescia un’attività estiva capace di valorizzarne gli spazi e il prestigio – sottolinea l’assessore alle Attività produttive Andrea Poli – creando un’impresa sociale virtuosa che ha permesso di investire risorse per generare un utile economico da devolvere interamente in beneficenza».

I numeri

I numeri del 2023 testimoniano un’ulteriore crescita del progetto dal punto di vista del coinvolgimento: 109 sono stati i giorni di apertura e 40 gli eventi dedicati alla città in grado di attirare oltre 350.000 presenze tra ristorazione, festival musicali, artistici ed enogastronomici, con quasi 80 giovani a cui è stato offerto un posto di lavoro temporaneo che ha dato loro la possibilità di sostenersi negli studi e di ottenere competenze e professionalità.

L’attività benefica

Molto buoni anche i risultati sul fronte benefico: sono stati devoluti 87mila euro di incassi della manifestazione a diverse realtà del Terzo settore per finanziare tre progetti.

Il primo è destinato a sostenere lo sviluppo e l’attività di otto realtà locali attive nel sociale: Aiuto per, Condividere la strada della vita, Mamme e papà separati, CorriXBrescia, 5R Zero Sprechi, PerLaR, Anche Noi Ets e Volontari per Brescia.

Il secondo sostiene la riqualificazione e il restauro della Locomotiva del Castello.

Il terzo è destinato a un’iniziativa voluta da Palcogiovani e realizzata in sinergia con il Comune di Brescia: il suo nome è «La Visita Sospesa», un progetto di welfare che eroga servizi diagnostici e ambulatoriali, a esclusione degli esami ematici, alle fasce più bisognose della cittadinanza che non sono in grado di sostenere i costi elevati di cure urgenti ma che, per questo, non possono attendere i tempi delle liste d’attesa pubbliche.

«We Love Castello negli anni ha dimostrato di essere un progetto sociale che porta a Brescia una stagione estiva ricca di eventi – afferma Cristian Delai di Palco Giovani – e che genera risorse da utilizzare per progetti destinati a chi vive situazioni di fragilità».

Un plauso al progetto arriva anche dal direttore di Fondazione Brescia Musei (gestore degli spazi del Castello), Stefano Karadjov: «We Love Castello e la fruibilità dei musei situati all’interno delle mura della fortezza sono perfettamente conciliabili. Il nostro augurio è che il progetto di Palco Giovani acquisti sempre più forza e che quest’anno i numeri, inclusi quelli della beneficenza, aumentino ancora»