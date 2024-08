Da venerdì l’adunata degli alpini a Montecampione

Dopo Capo di Ponte due anni fa e ancora prima Darfo, Pisogne e Bienno, la quinta adunata sezionale dell’Ana di Vallecamonica si svolgerà tra le vette di Montecampione, su organizzazione dell’Ana camuna con i gruppi di Artogne, Pian Camuno e Vissone.

L’appuntamento biennale è voluto per «dare a tutti i gruppi della Valle la possibilità di essere protagonisti di un appuntamento di memoria ma anche di allegria e spensieratezza», come ha ricordato ieri nella sede Ana di Breno il presidente Ciro Ballardini, nel corso della presentazione della tre giorni, che prenderà il via venerdì e si concluderà domenica.

La novità

La scelta del periodo è già una novità, visto che il regolamento della sezione prevede come data di svolgimento il terzo fine settimana di settembre. Per Montecampione si è optato per agosto per contare sull’elevato numero di turisti presenti nella località. Novità che, ha auspicato Ballardini, potrebbe essere da volano «per una riuscita e partecipata manifestazione che interessa gruppi alpini decisamente attivi, particolarmente sensibili e vicini a tutti gli eventi organizzati dalla sezione».

Ed è proprio l’entusiasmo e la voglia di fare che contraddistingue le Penne nere dei tre gruppi della Bassa Valle, che hanno già aperto, il 10 agosto, la mostra «Alpini di Valle Camonica ieri e oggi. Le Penne nere camune tra passato e presente», visitabile sino all’1 settembre in Piazzetta (apertura 10-12 e 16-18) e curata da Viviana Troncatti.

Il programma

Si parte venerdì alle 9 con l’alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento al laghetto, seguita dalla dimostrazione di Protezione civile; in serata esibizione del coro Ana nella chiesetta e intrattenimento in Piazzetta. Sabato si aprirà con una doppia deposizione ai monumenti di Artogne e Pian Camuno e con l’incontro con le due Amministrazioni; nel pomeriggio triangolare di calcio a Solato, deposizione di alloro a Vissone, messa e cena, seguita dal carosello della Fanfara e dalla notte bianca.

Domenica la giornata clou, con alle 9 l’ammassamento alla Splaza e l’onore ai gonfaloni e al vessillo, alle 10 alzabandiera e allocuzioni con la sfilata per le vie di Montecampione, il pranzo e alle 17.30 l’ammaina bandiera.