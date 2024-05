A Vicenza una delle adunate alpine più partecipate di sempre: alla sfilata 6mila penne nere bresciane

«La sfilata vuol dire per noi marciare insieme, ricordare il passato, ma per costruire un futuro - se possibile migliore - di solidarietà». Con queste parole il presidente dell’Ana, l’associazione nazionale Alpini, ha salutato domenica mattina l’avvio dello sfilamento degli 85mila alpini italiani. Tanti quelli che a Vicenza, nella giornata conclusiva di una delle Adunate più partecipate degli ultimi anni, hanno sfilato sotto il palco delle autorità. Circa 450mila le presenze complessive nella città veneta nei tre giorni di raduno. «Tanti alpini - ha detto Favero - ma soprattutto tanta gente intorno, tanto afflato e grande soddisfazione».

I seimila alpini bresciani

La sfilata è stata aperta dalla fanfara della Brigata Alpina Julia, mentre sul palco d'onore, in rappresentanza del governo, arrivavano alla spicciolata il vicepremier Matteo Salvini, il ministro alla difesa Guido Crosetto e il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Dodici ore di sfilata, a metà della quale il passaggio sotto il palco delle autorità dei seimila alpini della terra bresciana. L’adunata del secolo, secondo il governatore veneto: «Una vera apoteosi dell’alpinità - ha detto - della solidarietà, anche per parlare di pace».

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli alpini bresciani sfilano a Vicenza - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Lo striscione che ha aperto la sfilata riportava in calce lo slogan della 95esima adunata: «Il sogno di pace degli Alpini», una pace, è stato detto costruita giorno per giorno nelle comunità di appartenenza dalle migliaia di gruppi distribuiti nel BelPaese. I numeri della solidarietà alpina nel 2023: oltre 2 milioni di ore lavorate, per un valore economico di quasi 66 milioni e oltre 5,5 milioni di euro di somme raccolte e donate.

Un ruolo, quello degli Alpini italiani, enfatizzato dal vicepremier Matteo Salvini, «una delle anime più belle, più generose e più importanti del nostro paese», ha detto. Sul tema della pace è tornato il ministro alla difesa Guido Crosetto: «Nessuno meglio delle forze armate e degli alpini sanno quanto sia dura la guerra - ha chiosato - e quanto bisogni preservare la pace a ogni costo».