Da Omar Pedrini all’atleta paralimpico Romele: i bresciani vincitori dei «Premi Rosa Camuna»

Mercoledì 29 maggio, alle ore 17, a Palazzo Lombardia, in occasione della giornata in cui si celebra la «Festa della Lombardia», verranno consegnati i «Premi Rosa Camuna». Si tratta della più alta onorificenza istituita dalla Regione attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Tra i premi assegnati, cinque sono stati indicati dal Consiglio Regionale. Di questi, due andranno a personalità di spicco bresciane: il cantautore Omar Pedrini e l'atleta paralimpico Giuseppe Romele, vincitore di due ori agli ultimi Mondiali di sci nordico.

La rappresentanza bresciana si estende anche ai «Premi tematici Rosa Camuna del presidente»: a ricevere l'onorificenza saranno la bresciana d'adozione Ambra Angiolini, vincitrice del «Premio per lo Spettacolo e l'Impegno sociale», l'ingegnere Cristian Fracassi, cui andrà il «Premio per l'Innovazione», e il poliziotto-scrittore Domenico Geracitano, che verrà insignito del «Premio per l'educazione e l'Impegno civico».

Tra le «Menzioni del Consiglio» figura infine la fondazione Filosofi lungo l'Oglio, dedita alla promozione della cultura e in particolare della conoscenza della filosofia.

L'imprenditore Mario Pedrali, indicato in un primo momento tra i vincitori dal Pirellone, è risultato escluso in seguito a una successiva verifica