«Da Bianca e Bruno», dopo 106 anni chiude la bottega di famiglia a Ronco

Si spegne una luce calda e familiare a Ronco di Gussago. Una di quelle che, anche nelle sere più lunghe, faceva sembrare il borgo un po’ meno solo. Chiude dopo 106 anni la bottega «Da Bianca e Bruno», attività storica riconosciuta dalla Regione e uno degli ultimi fari di socialità e umanità della frazione.

Il 29 novembre le serrande scenderanno per l’ultima volta, e con loro si chiuderà un capitolo che ha attraversato generazioni, trasformazioni, abitudini. In paese c’è rammarico, c’è gratitudine e soprattutto c’è quella malinconia che accompagna gli addii importanti. Ronco perde un servizio importantissimo e con esso un capitale umano che arricchiva la quotidianità della frazione.

Il messaggio

Con un messaggio pubblico, le titolari Andreina e Marialuisella - che hanno raccolto il testimone dai genitori Bianca e Bruno e, prima ancora, dai nonni Andrea e Ida - hanno voluto salutare clienti e amici.

«Carissimi, dopo 106 anni Bianca e Bruno chiuderà per sempre i battenti. Sabato 29 novembre sarà il nostro ultimo giorno di attività. Per 106 anni la vostra presenza è stata il senso del tutto. Uno scambio di battute, una parola, un confronto. Perché Bianca e Bruno da generazioni è un luogo dell’anima, attraversato da storie e persone. Bianca e Bruno non è stato solo un negozio, ma un luogo della comunità dove abbiamo attraversato, tutti insieme, la storia del nostro tempo».

Poi le sorelle hanno aggiunto: «Una bella favola, ma come tutte le favole prima o poi finisce». Le difficoltà degli ultimi anni – costi crescenti, concorrenza dei centri commerciali e del commercio online, normative più pesanti – hanno inciso. «Vogliamo stare vicine ai nostri genitori, dai quali abbiamo ereditato questa passione. Abbiamo tenuto duro finché è stato possibile, consapevoli che il nostro era un servizio utile e apprezzato. Ma il mondo è cambiato, e la decisione non è stata presa con leggerezza».

Dietro quei banconi sono cresciute. «Sin da piccolissime aiutavamo i nostri genitori. Non ci rendiamo ancora conto che sta per finire. Ma vogliamo chiudere con il sorriso».

La storia

Tutto iniziò nel 1919: una piccola bottega con kerosene, stoffe, generi sfusi e tabacchi, avviata dai nonni Andrea e Ida. Poi il passaggio a Bruno e Bianca, che nel 1972 la trasformarono in un minimarket moderno. Dal 2000 la gestione è passata alle due figlie, che nel 2014 hanno ottenuto il riconoscimento di attività storica della Regione Lombardia.

Leggi anche Le deliziose calde lasagne di Bianca e Bruno compiono 100 anni

Il ricordo più bello? «La festa dei 90 anni. Ci chiedemmo se saremmo arrivati ai 100: ci siamo riuscite». E poi il rapporto con la gente, quella rete silenziosa fatta di fiducia e piccoli aiuti, con conti aperti e doni per chi era in difficoltà. «L’eredità dei nonni è questa vicinanza: aiutare chi aveva davvero bisogno».

Ora la porta si chiuderà davvero. Ma ciò che resta - dicono - è ciò che conta: «Bianca e Bruno rimarrà un pezzo di cuore di questo paese».