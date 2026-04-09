Cura del prossimo, 40 primavere per «La Rondine» di Mazzano

Lo sguardo al proprio territorio, l’attenzione per l’altro, il desiderio di cura e di essere sostegno ai bisogni, risposta alle necessità che allora cominciavano a intravedersi e che oggi segnano il nostro tempo. È cominciata così, quarant’anni fa, grazie alla sensibilità della signora Carla Paterlini e di alcune persone al pari di lei capaci di sentire e vedere il prossimo, una storia che, di giorno in giorno, ha saputo essere presenza per molti, affermandosi come riferimento per sempre più persone e sempre più bisogni.

«La Rondine»

Stiamo parlando di quella della cooperativa sociale «La Rondine» di Mazzano che, nel fine settimana, darà il via alle proposte e agli appuntamenti per festeggiare i quattro decenni al fianco di una comunità sempre più vasta.

La realtà specializzata nell’assistenza, anche domiciliare, ai più fragili, siano essi anziani, persone con disabilità, o con disagio psichico, e ai loro famigliari, infatti, domani, alle 17, inaugurerà la mostra fotografica «Dove c’è cura c’è futuro – 40 anni della Cooperativa La Rondine».

La mostra

L’esposizione, allestita negli spazi della biblioteca comunale «Franca Meo» di Ciliverghe e che gode del patrocinio del comune, si propone di raccontare, attraverso gli occhi di utenti e operatori della cooperativa storie di vita, relazioni, momenti del quotidiano, progetti e percorsi di autonomia costruiti e portati avanti. E nelle istantanee catturate dall’obiettivo si potrà apprezzare come la cura, centro dell’attività in questi 40 anni, si sia radicata ed evoluta.

Al taglio del nastro, oltre al presidente, al personale e a tutti gli utenti de «La Rondine», saranno presenti anche le autorità locali, e nell’occasione sarà annunciato il programma che segnerà i festeggiamenti nei prossimi mesi. Quanto alla mostra, essa sarà aperta fino al 18 aprile e visitabile gratuitamente lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.30.