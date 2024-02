Crollo del cantiere a Firenze, i 4 operai morti abitavano a Palazzolo

Tutti e quattro gli operai morti nel crollo del cantiere del supermercato a Firenze erano legati a Palazzolo sull’Oglio. Infatti, non solo Mohamed El Ferhane, 24 anni marocchino, ma anche il connazionale Bouzekri Rahimi e Mohamed Toukabri (54 anni, l'unico tunisino) da qualche settimana erano ospiti di amici e parenti a Palazzolo. Taoufik Haidar, marocchino 43 anni, invece si stava per trasferire a Chiuduno, in provincia di Bergamo, ma per anni ha vissuto a Palazzolo.

La raccolta fondi

La macelleria islamica di Palazzolo in cui è stata avviata la raccolta fondi

Tutti quanti frequentavano la macelleria islamica Assalam S.a.s. di Laghlimi Jaouad in via Sarioletto, che proprio per aiutare le famiglie degli operai ha avviato una raccolta fondi.