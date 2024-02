Crollo del cantiere a Firenze, una delle vittime era residente a Palazzolo

Uno degli operai morti nel crollo del cantiere del supermercato a Firenze era residente a Palazzolo. Da quanto si apprende, si chiamava Mohamed El Ferhane, era di origine marocchina e aveva 24 anni.

El Ferhane è una delle quattro vittime per ora accertate dell’incidente avvenuto ieri nell'area dell'ex Panificio militare. Il corpo della quarta vittima è stato recuperato stamattina: resta un disperso e ci sono tre feriti, due gravi, ma non in pericolo di vita.

Oggi sono arrivati a Firenze i familiari del 24enne, che hanno incontrato il sindaco Dario Nardella: «Ho salutato i familiari di uno dei ragazzi morti, era molto giovane. Venivano da Brescia e piangevano, li ho abbracciati forte, non ci sono parole per esprimere il dolore e la vicinanza» ha detto Nardella al termine del sopralluogo nel cantiere di via Mariti.

«Stiamo fornendo con il Comune assistenza psicologica per i familiari» ha spiegato il sindaco di Firenze, e per un nucleo «anche l'accoglienza».