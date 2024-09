Crollano le solette in un cantiere a Tignale: morto un imprenditore locale

In un gravissimo infortuno sul lavoro avvenuto in tarda mattinata in un cantiere di via Porto nella frazione Oldesio di Tignale è morto un imprenditore locale di 51 anni. La vittima, Alberto Tedeschi, stava lavorando con la sua impresa edile in una ristrutturazione di un caseggiato quando le solette interne sono collassate travolgendo i lavoratori.

L'uomo con un suo operaio è rimasto travolto dalle macerie. Tedeschi è morto sul colpo, mentre il suo operaio è stato estratto poco fa e trasferito al Civile in codice rosso. Altri operai che stavano lavorando nel cantiere sono rimasti fortunatamente indenni.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Salò e i Vigili del fuoco di Salò e la squadra Usar che si sono occupati di estrarre il ferito dalle macerie e recuperare il corpo dell'imprenditore. Nelle prossime ore i tecnici del Comando provinciale dei Vigili del fuoco saranno impegnati nelle opere di messa in sicurezza della casa: le pareti del vecchio casolare, perse le solette, rischiano di collassare creando ulteriori danni. Da qui la necessità di trasportare nella frazione di Tignale mezzi di soccorso che per le loro dimensioni avranno enormi difficoltà a raggiungere il cantiere.

Tedeschi è molto noto a Tignale anche per il suo impegno come volontario nelle locali associazioni. Questa sera sarebbe stato uno dei principali attori del trasferimento della statua della Madonna al santuario. Il sindaco Daniele Bonassi al momento non è in grado di esprimersi sul fatto che la processione venga fatta o sospesa per lutto.