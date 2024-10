Crolla un cornicione in via Battaglie, Vigili del fuoco al lavoro

Ancora un intervento dei Vigili del fuoco a Brescia a seguito delle forti piogge di questi giorni. I pompieri stanno mettendo in sicurezza il cornicione di un edificio in via delle Battaglie, dopo che parte dello stesso è crollato questa mattina sulla strada sottostante. Da quanto si apprende fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. La via è stata bloccata per permettere l’intervento degli uomini del Comando di via Scuole.

Non più tardi di ieri i Vigili del fuoco erano intervenuti a Brescia in via Galilei, dove parte del tetto della scuola media Ugo Foscolo era stato scoperchiato dalle forti folate di vento.