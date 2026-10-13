Cristina Plevani ospite stasera de «L’irriverente» su Teletutto

Ci sono personaggi che la televisione trasforma in volti familiari e altri che, a distanza di anni, riescono ancora a sorprendere. Cristina Plevani appartiene a entrambe le categorie. Il pubblico l’ha conosciuta nel 2000, quando partecipò alla prima edizione del «Grande Fratello» vincendolo. Venticinque anni dopo, a 52 anni, è tornata a misurarsi con un reality, conquistando anche l’«Isola dei famosi».
L’appuntamento
È lei l’ospite della nuova puntata de «L’irriverente», il faccia a faccia condotto da Andrea Cittadini in onda ogni martedì dalle 21.30 su Teletutto. Un viaggio tra racconto personale, attualità, domande dirette e provocazioni, senza rinunciare all’ironia Nel corso della puntata si parte inevitabilmente da quel 2000 che ha segnato una svolta nella sua vita. Il «Grande Fratello» era una novità assoluta per il pubblico italiano: persone comuni riprese nella quotidianità, relazioni nate sotto gli occhi degli spettatori e una popolarità che arrivava improvvisamente, senza i percorsi tradizionali dello spettacolo.
Cristina fu tra i protagonisti di quella rivoluzione e riuscì a conquistare la vittoria. Nel gioco della torre, Cristina dovrà scegliere chi salvare tra Marina La Rosa e Salvo Veneziano. La puntata affronterà anche la vita privata di Cristina, dal rapporto con i genitori, all’arresto del padre fino alla partecipazione, con vittoria, al suo secondo reality, l’isola dei Famosi. La puntata potrà poi essere rivista sul canale Youtube del Giornale di Brescia e il podcast da sabato su Spotify.