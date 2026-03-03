Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Crisi a Valvestino, Consiglio sospeso: c’è la nuova commissaria prefettizia

Rossella Bucceri è stata nominata dal prefetto di Brescia: a lei è affidata la gestione provvisoria del Comune fino alle prossime elezioni
La dottoressa Rossella Bucceri
La dottoressa Rossella Bucceri
AA

Dopo le dimissioni presentate da consiglieri e consigliere, il Consiglio comunale di Valvestino è decaduto. E così oggi il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, ha adottato il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale proponendo lo scioglimento dell’organo, che sarà formalizzato con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Per garantire la continuità amministrativa dell’ente, è stata nominata commissaria prefettizia la viceprefetta aggiunta Rossella Bucceri. Alla dottoressa Bucceri è affidata la gestione provvisoria del Comune fino alle prossime elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

Attualmente la dottoressa Bucceri ricopre l’incarico di dirigente dell’Area IV «Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione» della Prefettura di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Consiglio comunalecommissariamentoValvestino
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario