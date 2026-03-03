Crisi a Valvestino, Consiglio sospeso: c’è la nuova commissaria prefettizia

Dopo le dimissioni presentate da consiglieri e consigliere, il Consiglio comunale di Valvestino è decaduto. E così oggi il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, ha adottato il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale proponendo lo scioglimento dell’organo, che sarà formalizzato con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Per garantire la continuità amministrativa dell’ente, è stata nominata commissaria prefettizia la viceprefetta aggiunta Rossella Bucceri. Alla dottoressa Bucceri è affidata la gestione provvisoria del Comune fino alle prossime elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

Attualmente la dottoressa Bucceri ricopre l’incarico di dirigente dell’Area IV «Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione» della Prefettura di Brescia.