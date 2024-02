Crepe nel pavimento della scuola primaria, palestra chiusa a Bagnolo Mella

Piccole crepe nel pavimento della palestra della scuola elementare, il Comune chiude temporaneamente un'ala dell’istituto comprensivo di via XXVI Aprile. Un intervento «precauzionale», così lo ha definito il vicesindaco reggente Cristina Almici, che, attraverso un'ordinanza ad hoc, che sarà pubblicata in questi giorni, ha disposto la chiusura della palestra e delle quattro aule soprastanti al primo piano.

«L’Amministrazione comunale, a titolo precauzionale, ha disposto lo sgombero delle quattro aule, che si trovano sopra la palestra della Scuola primaria - spiega Almici - a seguito di un cedimento strutturale. Il tutto risale a circa due settimane fa, quando si sono evidenziati alcuni movimenti nella pavimentazione, che sono stati segnalati dall’Istituto comprensivo e sono stati subito oggetto di una verifica da parte del Comune stesso».

Nessuna emergenza

«Dai primi riscontri - prosegue - non sono emerse ragioni di emergenza e nemmeno la necessità di mettere in sicurezza l’edificio, ma - visto che in seguito si sono manifestati ulteriori movimenti nella pavimentazione - abbiamo deciso di intervenire». Dopo aver disposto il trasferimento di quattro classi nel plesso limitrofo, grazie anche all’impegno del gruppo di Protezione civile comunale, che sabato hanno spostato tutti i banchi, l’Amministrazione comunale ha, infatti, incaricato un ingegnere strutturista, per effettuare una verifica dettagliata, e capire se il problema possa essere, come si presume, «un processo di cedimento strutturale». «Il blocco interessato - continua la Almici - è un’ala realizzata negli anni Novanta, comprendente la palestra e, al primo piano, alcune aule. Questa struttura si sta staccando dal corpo storico del palazzo scolastico, al quale è stato attaccato in quel periodo».

Il sopralluogo da parte del professionista è avvenuto ieri. «Non ci sono rischi immediati di crollo - è la conferma che viene dal vicesindaco -, ma abbiamo ritenuto opportuno spostare in altre aule dell’edificio di via XXVI Aprile le quattro classi del piano superiore e chiudere la palestra. Questo durerà fino alla definizione completa della situazione e alla verifica delle cause dell’evento».

Prossimi passi

«Attendiamo - prosegue - la sua relazione, per precisare nei dettagli quelli che saranno i prossimi passi, anche se possiamo ricordare che la nostra Amministrazione ha già in corso un progetto di totale ristrutturazione della Scuola Primaria di via XXVI Aprile, che prevede la demolizione dell’ala interessata dal cedimento strutturale dei giorni scorsi».

Ma non solo gli studenti hanno traslocato, anche i frequentatori dei vari corsi, che si tenevano nella palestra interessata dal cedimento, hanno trovato continuità nella nuova sede della palestra di via Borgo.