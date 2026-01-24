Crans, scarcerato Moretti, l’ira di Meloni: «È oltraggio»

Pagata la cauzione di 200mila franchi, versata da un misterioso «amico», esce dal carcere di Sion Jacques Moretti, proprietario del Constellation e indagato per la strage di Capodanno a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.

Una scarcerazione che ha fatto scattare la durissima reazione dell'Italia: «Sono indignata, la considero un oltraggio alla memoria delle vittime e un insulto alle loro famiglie» dice la premier Giorgia Meloni annunciando che il governo «chiederà conto alle autorità svizzere».

Una rabbia che trapela anche dalle parole dei familiari delle vittime e dei feriti italiani. «Siamo sconcertati, è una vergogna per i nostri figli» dicono i genitori di Riccardo Minghetti, uno dei giovani morti nel locale. «Una scarcerazione - aggiunge l'avvocato Alessandro Vaccato che assiste la famiglia di un'altra vittima, Emanuele Galeppini - che ci lascia interdetti, francamente bisognerà intervenire perché non è possibile che vada così».

A Sion il Tribunale delle misure coercitive, dopo una «nuova valutazione del rischio di fuga», ha dunque liberato l'imprenditore francese, accusato con la moglie Jessica Maric di omicidio, lesioni e incendio colposi per l'incendio del loro locale di Crans-Montana. Dovrà essere sottoposto alle stesse misure cautelari alternative già previste per Jessica: il divieto di espatrio, l'obbligo di firma, il ritiro dei documenti, oltre alla cauzione. I giudici, che non hanno ritenuto necessario di imporgli il braccialetto elettronico, come invece aveva chiesto la procura generale del Vallese, assicurano anche di «aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato».

L’indagine

Attualmente i coniugi Moretti sono gli unici indagati, ma l'inchiesta sulla strage di Crans-Montana potrebbe allargarsi. Qualche ora prima della decisione del Tribunale, la procuratrice generale del Vallese Beatrice Pilloud ha rotto il silenzio con un lungo comunicato stampa in cui non esclude di «estendere» l'indagine a chiunque altro possa avere una responsabilità penale. Il fascicolo aperto sulla strage di Capodanno sta assumendo una dimensione inattesa, oltre che una significativa rilevanza internazionale: per ora si sono costituite circa 130 parti offese e civili, rappresentate da una cinquantina di avvocati. Ci sono in atto rogatorie internazionali con la Francia e l'Italia, che si aspetta di poter collaborare con Sion. Ma la procuratrice generale ha respinto l'ipotesi di «commissariamento» esterno al Canton Vallese a cui affidare le indagini. Erano stati alcuni legali delle famiglie delle vittime a chiederlo, solevando dubbi e critiche sulla gestione dell'indagine.

Leggi anche Crans-Montana: le norme di sicurezza a Brescia e la sensibilizzazione

I miglioramenti

Prima che arrivasse la notizia della scarcerazione e si scatenasse l'indignazione, quella di ieri era stata una giornata positiva e piena di speranza per le famiglie dei feriti italiani. Giovedì, all'ospedale di Zurigo, Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita al Constellation, si è svegliata e ha riconosciuto i genitori. E a Milano tornano a casa due dei ragazzi ricoverati all'ospedale Niguarda che tra due settimane potranno tornare a scuola, anche se la battaglia sarà dura e lunga.