Crans-Montana, Moretti scarcerato: pagati 200mila franchi di cauzione

Il proprietario del locale dove a Capodanno sono morte 40 persone sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità
Jacques Moretti con la moglie Jessica - Foto Epa/Alessandro Della Valle © www.giornaledibrescia.it
Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.

Assieme alla moglie Jessica Maric è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi.

L’uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.

