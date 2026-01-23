Crans-Montana, Moretti scarcerato: pagati 200mila franchi di cauzione
Il proprietario del locale dove a Capodanno sono morte 40 persone sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità
Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.
Assieme alla moglie Jessica Maric è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi.
L’uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.
