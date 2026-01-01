Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Svizzera, esplosione in un bar nella notte di Capodanno: ci sono vittime

È successo nella località sciistica di Crans-Montana: la polizia ha confermato che ci sarebbero dei morti, ma non sono ancora note le cause dello scoppio
Il bar avvolto dalle fiamme, foto dai social
Il bar avvolto dalle fiamme, foto dai social
AA

Un’esplosione di origine sconosciuta ha devastato nella notte un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana, causando diversi morti e numerosi feriti. Lo ha confermato la polizia del Canton Vallese, precisando che l’intervento dei soccorsi è tuttora in corso.

L’esplosione

L’esplosione si è verificata intorno all’1.30 nel bar Le Constellation, un locale molto frequentato dai turisti, dove erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Secondo quanto riferito alla Afp da Gaëtan Lathion, portavoce della polizia cantonale, «c’è stata un’esplosione di origine sconosciuta» e il bilancio è al momento di «diversi feriti e diversi morti».

Stando alle informazioni diffuse dalla Radiotelevisione svizzera, il rogo sarebbe scoppiato a seguito di una o più esplosioni, la prima delle quali avvenuta nel seminterrato del bar. Il locale, secondo le stesse fonti, avrebbe potuto accogliere fino a 400 persone.

Le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano l’edificio avvolto dalle fiamme e un vasto dispiegamento di mezzi di soccorso nell’area circostante. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e sono stati mobilitati anche gli elicotteri di Air-Glaciers per il trasporto dei feriti.

La polizia ha attivato una linea di assistenza per le famiglie delle persone coinvolte e ha annunciato una conferenza stampa alle 10 per fornire ulteriori aggiornamenti sull’accaduto e sul bilancio definitivo. Al momento non sono state rese note le cause dell’esplosione né l’eventuale presenza di responsabilità

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
esplosioneCrans Montana
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario