Svizzera, esplosione in un bar nella notte di Capodanno: ci sono vittime

Un’esplosione di origine sconosciuta ha devastato nella notte un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana, causando diversi morti e numerosi feriti. Lo ha confermato la polizia del Canton Vallese, precisando che l’intervento dei soccorsi è tuttora in corso.

L’esplosione

L’esplosione si è verificata intorno all’1.30 nel bar Le Constellation, un locale molto frequentato dai turisti, dove erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Secondo quanto riferito alla Afp da Gaëtan Lathion, portavoce della polizia cantonale, «c’è stata un’esplosione di origine sconosciuta» e il bilancio è al momento di «diversi feriti e diversi morti».

Stando alle informazioni diffuse dalla Radiotelevisione svizzera, il rogo sarebbe scoppiato a seguito di una o più esplosioni, la prima delle quali avvenuta nel seminterrato del bar. Il locale, secondo le stesse fonti, avrebbe potuto accogliere fino a 400 persone.

Le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano l’edificio avvolto dalle fiamme e un vasto dispiegamento di mezzi di soccorso nell’area circostante. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e sono stati mobilitati anche gli elicotteri di Air-Glaciers per il trasporto dei feriti.

La polizia ha attivato una linea di assistenza per le famiglie delle persone coinvolte e ha annunciato una conferenza stampa alle 10 per fornire ulteriori aggiornamenti sull’accaduto e sul bilancio definitivo. Al momento non sono state rese note le cause dell’esplosione né l’eventuale presenza di responsabilità