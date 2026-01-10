Crans-Montana, prima notte in carcere per Moretti

Prima notte in carcere per Jacques Moretti, titolare del disco bar Constellation, teatro della strage di Capodanno, dopo la notifica di ieri da parte della procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud della richiesta di misura detentiva giunta al termine di un interrogatorio fiume di 6 ore e mezza. L'avvocato di Losanna Patrick Michod, che difende l'imprenditore francese assieme ai colleghi ginevrini Yael Hayat e Nicola Meier, è al lavoro sulla richiesta di scarcerazione al Tribunale per le misure cautelari.

Entro lunedì mattina si è impegnato a presentare un dossier che dovrà dimostrare l'assenza del pericolo di fuga o, perlomeno, fornire le garanzie che la procura ha posto come condizione per l'attenuazione dello stato di detenzione.

Nei confronti della moglie di Moretti, Jessica Maric, co-titolare del Constellation, i magistrati inquirenti hanno invece chiesto gli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Una misura più morbida, concessa anche in ragione della necessità di accudire i due figli della coppia di 6 mesi e 4 anni, che dovrà essere confermata entro 48 dalla notifica dallo stesso tribunale di garanzia.