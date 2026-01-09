Giornale di Brescia
Crans-Montana: fermato Jacques Moretti, titolare del Le Constellation

Per la moglie nessuna misura restrittiva. Lei, uscendo dalla procura, ha parlato con i giornalisti: «I miei pensieri sono per le vittime, è una tragedia inimmaginabile, voglio scusarmi»
Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Le Constellation - Foto Ansa
Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Le Constellation - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, teatro della strage della notte di Capodanno a Crans-Montana. Al termine dell’interrogatorio, Moretti è stato posto in custodia cautelare ed è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un’auto della polizia cantonale, come riferito anche dall’emittente francese Bfmtv.

Le parole della moglie

La moglie, Jessica Moretti, comproprietaria del locale, non è sottoposta a misure restrittive. Ha lasciato gli uffici della procura accompagnata dai suoi avvocati. In lacrime, si è fermata brevemente a parlare con i giornaliste e le giornalisti: «I miei pensieri sono costantemente per le vittime e per le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte. È una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo potesse verificarsi in un nostro locale. Voglio scusarmi».

Argomenti
Crans-Montanaarresto
