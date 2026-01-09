Crans-Montana: fermato Jacques Moretti, titolare del Le Constellation

La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, teatro della strage della notte di Capodanno a Crans-Montana. Al termine dell’interrogatorio, Moretti è stato posto in custodia cautelare ed è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un’auto della polizia cantonale, come riferito anche dall’emittente francese Bfmtv.

Le parole della moglie

La moglie, Jessica Moretti, comproprietaria del locale, non è sottoposta a misure restrittive. Ha lasciato gli uffici della procura accompagnata dai suoi avvocati. In lacrime, si è fermata brevemente a parlare con i giornaliste e le giornalisti: «I miei pensieri sono costantemente per le vittime e per le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte. È una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo potesse verificarsi in un nostro locale. Voglio scusarmi».