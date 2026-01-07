Giornale di Brescia
Crans-Montana, «Quei ragazzi potevamo essere noi»: l'instant podcast

Nel giorno in cui si celebrano i funerali di cinque delle sei vittime italiane, le riflessioni degli studenti del corso di Digital Marketing dell’Its Academy Machina Lonati: ascolta «Strage di Capodanno, quello che ci ha lasciato quella notte»
La copertina dell'instant podcast degli studenti di Its Brescia
La copertina dell'instant podcast degli studenti di Its Brescia
«Sembrava l’inferno. Urla di ragazzi, pelle bruciata, vestiti in fiamme. Penso sia la cosa più brutta che io abbia mai visto». Inizia con questa testimonianza cruda e diretta «Strage di Capodanno», l’instant podcast realizzato dagli studenti del primo anno del corso di Digital Marketing dell’Its Academy Machina Lonati di Brescia tenuto dal giornalista Andrea Cittadini.

Nel giorno in cui a Milano, Roma, Bologna e Lugano sono stati celebrati i funerali di Achille, Chiara, Giovanni, Riccardo e Sofia, vittime di quella drammatica notte a Crans-Montana, i ragazzi hanno scelto di elaborare lo shock collettivo attraverso il giornalismo partecipativo, trasformando un'aula scolastica in una redazione.

Le riflessioni di una generazione

Il progetto nasce da una domanda posta in classe al rientro dalle vacanze: «Prof, cosa ne pensa di quello che è accaduto in Svizzera?». Da lì, la necessità di fare ordine nel caos delle notizie. Il podcast ricostruisce la dinamica dell'incendio al locale Le Constellation, partito da una fontanella luminosa su una bottiglia di champagne, che ha trasformato una festa in un incubo da 47 morti, tra cui sei italiani.

Ma ciò che emerge con forza è lo sguardo dei coetanei delle vittime. «La paura è che potevamo esserci noi al loro posto — riflettono gli studenti nel podcast — a volte siamo superficiali nella scelta dei luoghi in cui andare». Il dibattito tocca temi caldi: dalla sicurezza carente del locale (con un'unica, stretta uscita di sicurezza) alla controversa reazione di chi, invece di scappare, ha ripreso l'incendio con il cellulare.

Il valore della sicurezza

Il lavoro degli studenti non risparmia critiche alla gestione dell'emergenza: «Cosa avevano nella testa i gestori? Continuavano a incitare la gente a festeggiare mentre c'era già il fuoco». Una consapevolezza nuova che porta i ragazzi a interrogarsi sulla propria sicurezza durante le serate in discoteca: «Se succede qualcosa qui, ne usciamo vivi?».

