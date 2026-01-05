Crans-Montana, rientrano in Italia le salme delle giovani vittime

Commozione e dolore all’arrivo del volo dell’Aeronautica militare con cinque delle sei salme delle vittime italiane del Crans-Montana: Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Il sesto feretro di Sofia Prosperi non è stato imbarcato in quanto la ragazza viveva a Lugano. Il C-130 è partito da Sion ed è atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate nella tarda mattinata di oggi.

Crans-Montana, il rientro in Italia delle salme degli italiani

Le salme

Le due vittime milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi rimarranno in città, a Milano, in attesa della camera ardente e dei funerali. I feretri di Giovanni Tamburi e Emanuele Galeppini sono diretti nelle loro città, Bologna e Genova. L'aereo militare con il feretro di Riccardo Minghetti, invece, sta per partire per Ciampino.

Ad accogliere le salme, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini, il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il presidente della Regione Attilio Fontana, l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa.

L'atterraggio del volo di Stato sulla pista dell'aeroporto militare di Linate, a Milano, con i feretri, in legno chiaro, dei giovani morti nella strage di Crans-Montana. Le salme sono state trasferite dall'aereo ai carri funebri, alla presenza dei parenti e delle autorità con i… pic.twitter.com/14HHCICfXm — Repubblica (@repubblica) January 5, 2026

E poi ancora: il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, della Liguria Marco Bucci, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, sindaco e vicesindaco Milano, Giuseppe Sala e Anna Scavuzzo. Esposto anche il Gonfalone della Regione.

I lavori al locale

Intanto la Radio Télévision Suisse (RTS) riporta che i gestori del locale Le Constellation avevano eseguito nel 2015 dei lavori per ingrandire la struttura. È stato infatti durante queste attività di ristrutturazione che la schiuma isolante, elemento chiave del dramma, è stata installata.

La RTS precisa che nell'edizione di domenica la «NZZ», il quotidiano zurighese Neue Zürcher Zeitung, ha rivelato che non risulta alcuna richiesta di autorizzazione per i lavori all'interno nelle gazzette ufficiali consultate. Vi è tuttavia, una richiesta per la facciata del locale.

La domanda non è stata presentata dalla coppia francese che gestiva il ristorante, ma da J.B., cittadino svizzero. Questo residente di Crans-Montana era il proprietario dell'edificio, scrive la RTS. La richiesta – precisa l'emittente – mirava a «installare una struttura scorrevole in vetro e una tenda retrattile sulla terrazza sul tetto».

Secondo la RTS, la domanda di costruzione del 2015 è stata presentata tre mesi dopo l'arrivo di un piccolo escavatore e foto pubblicate su internet tra giugno e ottobre 2015 mostrano i lavori, principalmente all'interno del bar. La terrazza è stata modificata, la scala del seminterrato è stata ristretta ed è stata installata schiuma fonoassorbente, aggiunge la RTS. I lavori sono stati completati nel dicembre 2015.

«Un documento in possesso della RTS mostra che il gestore ha presentato una domanda per il permesso di esercizio nel luglio 2015. Il bar è stato aperto nel dicembre dello stesso anno».

Identificati i feriti

Intanto sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. Gli svizzeri i più numerosi (21 femmine e 47 maschi), seguiti dai francesi (21, di cui 10 femmine e 11 maschi). Il numero iniziale di 119 comprendeva tre persone che nella notte di Capodanno erano finite in ospedale, ma per altri motivi. Lo comunica la polizia del Vallese.