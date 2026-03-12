Crac Parma Calcio, annullata con rinvio la condanna di Tommaso Ghirardi
A deciderlo la Corte di Cassazione. In appello all’imprenditore bresciano erano stati comminati tre anni e dieci mesi
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio delle sentenze di condanna di Tommaso Ghirardi e degli altri imputati per il fallimento del Parma Calcio nel 2015.
Un anno fa la Corte d’Appello di Bologna aveva ridotto da quattro anni a tre anni e dieci mesi la pena inflitta all’ex presidente del club emiliano, per il quale ora cadono le accuse più gravi.
