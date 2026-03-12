Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Crac Parma Calcio, annullata con rinvio la condanna di Tommaso Ghirardi

A deciderlo la Corte di Cassazione. In appello all’imprenditore bresciano erano stati comminati tre anni e dieci mesi
L'imprenditore bresciano Tommaso Ghirardi - Foto Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it
L'imprenditore bresciano Tommaso Ghirardi - Foto Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it
AA

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio delle sentenze di condanna di Tommaso Ghirardi e degli altri imputati per il fallimento del Parma Calcio nel 2015.

Un anno fa la Corte d’Appello di Bologna aveva ridotto da quattro anni a tre anni e dieci mesi la pena inflitta all’ex presidente del club emiliano, per il quale ora cadono le accuse più gravi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Parma Calcioannullamento condannaTommaso GhirardiParma
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario