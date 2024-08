Coste di Sant’Eusebio, il giro di vite frena le corse in moto

Come disposto dal Prefetto avviate le presenze e le attività di prevenzione lungo la strada

3 ' di lettura

Una moto in strada lungo le Coste - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Parte oggi la seconda giornata di controlli del weekend di Ferragosto, con pattuglia di Polizia Stradale, Locale, Provinciale e Carabinieri sulle strade d’elezione dei motociclisti. «Abbiamo constatato che un motociclista su cinque va troppo forte o commette imprudenze in corrispondenza delle curve. Ad esempio, le taglia oppure allarga troppo per prendere velocità e finisce contromano» spiegava ieri un agente impegnato tra Coste e Polaveno. La prevenzione Per prevenire e ridurre questo fenomeno