Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Cos’è l’urbex, l'esplorazione urbana di luoghi abbandonati

Si tratta dell’esplorazione urbana di fabbriche dismesse, ville disabitate, ospedali fantasma o vecchi capannoni. L’obiettivo è documentarli sui social, spesso in forma anonima. Oltre ad essere spesso illegale, può essere anche pericoloso
L'interno di un edificio abbandonato
L'interno di un edificio abbandonato
AA

Fabbriche dismesse, ville e ospedali fantasma, vecchi capannoni. È questo il mondo dell’urbex, abbreviazione di urban exploration: consiste nell’esplorare luoghi abbandonati o disabitati, documentandoli attraverso fotografie e video da pubblicare sul web. Per chi lo pratica, l’urbex è un modo per raccontare la memoria dei luoghi, fermare il tempo e restituire visibilità a spazi dimenticati, spesso carichi di storia industriale, sociale o architettonica.

Pratica rischiosa

Una moda che però rischia di sconfinare nell’illegalità: molti siti sono proprietà private e l’accesso non autorizzato può configurare reati come violazione di domicilio o invasione di terreni ed edifici.Per questo, sono tanti coloro che pubblicano i risultati delle loro esplorazione in forma anonima. Inoltre, trattandosi di edifici in stato di abbandono, esplorarli non è sicuro e anzi potrebbe essere addirittura fatale. Secondo le prime ricostruzioni, stava proprio facendo urbex con un amico il 19enne che è morto cadendo dal tetto del capannone abbandonato della ex Italcementi di Alzano Lombardo, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2025. 

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni l’urbex ha conosciuto una forte diffusione, anche grazie ai social network. TikTok e YouTube sono diventati vetrine dove gli esploratori urbani condividono immagini suggestive di scale arrugginite, corridoi invasi dalla natura, macchinari fermi da decenni. Dietro i video più spettacolari c’è una filosofia precisa: «Take nothing but pictures, leave nothing but footprints». Nessun furto, nessun danneggiamento, nessuna alterazione dei luoghi.

Dove si pratica l’urbex a Brescia

Il territorio bresciano, con la sua forte tradizione industriale, offre numerosi esempi di luoghi dismessi che attirano l’interesse degli appassionati. Nonostante i praticanti difficilmente diffondano gli indirizzi, per tutelare l’autenticità delle loro «scoperte», il web pullula di mappe per l’urbex a Brescia e provincia.


Tra i luoghi abbandonati bresciani dove i praticanti si avventurano, a loro rischio e pericolo, ci sono l'ex cotofonificio Ferrari e l’ex Italcementi di Palazzolo sull’Oglio, i bunker dei Campiani, l’ex base Nato al Dosso dei Galli, l’ex gasometro di Brescia Due o l'ex sanatorio di Borno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
urbexesplorazione urbanaYouTubeBrescia
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario