Cade dal tetto del capannone abbandonato, muore 19enne ad Alzano

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'una della scorsa notte in un edificio di via Acerbis, un tempo sede dell'Italcementi. Il lucernario avrebbe ceduto e il diciannovenne di Casnigo (Bergamo), ha fatto un volo di cinque metri, morendo sul colpo. L'amico che era con lui ha poi dato l'allarme.

L'ambulanza sul posto dell'incidente - Foto Eco di Bergamo

Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c'è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che i giovani stavano facendo urbex (abbreviazione di urban exploration), cioè l’esplorazione urbana in posti abbandonati. Lo scopo della disciplina solitamente è scoprire e documentare luoghi dimenticati.