Cade dal tetto del capannone abbandonato, muore 19enne ad Alzano

È successo questa notte all’una in provincia di Bergamo. L’amico coetaneo che era con lui ferito in modo lieve
La sede abbandonata dell'ex Italcementi ad Alzano Lombardo
La sede abbandonata dell'ex Italcementi ad Alzano Lombardo
Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'una della scorsa notte in un edificio di via Acerbis, un tempo sede dell'Italcementi. Il lucernario avrebbe ceduto e il diciannovenne di Casnigo (Bergamo), ha fatto un volo di cinque metri, morendo sul colpo. L'amico che era con lui ha poi dato l'allarme.

L'ambulanza sul posto dell'incidente - Foto Eco di Bergamo
L'ambulanza sul posto dell'incidente - Foto Eco di Bergamo

Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c'è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che i giovani stavano facendo urbex (abbreviazione di urban exploration), cioè l’esplorazione urbana in posti abbandonati. Lo scopo della disciplina solitamente è scoprire e documentare luoghi dimenticati.

ragazzo mortocapannonetettoAlzano Lombardo
