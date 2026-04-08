Principio di incendio in Broletto: Provincia e Prefettura evacuate

Vigili del fuoco e ambulanze sono impegnate intorno a mezzogiorno in piazza Paolo VI per il principio di incendio che si è sviluppato nel cortile interno di palazzo Broletto e ha costretto ad evacuare gli uffici della Provincia e della Prefettura.

Dalle prime informazioni disponibili non risultano persone ferite o intossicate. L’incendio ha coinvolto il cortile dove vengono tenute le auto di servizio e parzialmente anche la sala Sant'Agostino, attigua al cortile.

I danni

I Vigili del fuoco in Broletto - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

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I Vigili del fuoco in Broletto - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Finite le operazioni di messa in sicurezza, si è passati alla conta dei danni, che interessano l’impianto elettrico e di condizionamento della presidenza della provincia e della sala Sant’Agostino.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo stabile e permesso al personale di rientrare, ma fumo e odore sono ancora molto fastidiosi e solo nelle prossime ore si saprà come e quando riprenderanno tutte le normali attività dello stabile in cui hanno sede Provincia e Prefettura.