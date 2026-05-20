Torna la Corsa dei Nasi Rossi per i genitori della Pediatria

Seri, ma mai seriosi. È questa la definizione, oltre che naturalmente quella di generosi, per raccontare i volontari dell’associazione Dutur Kaos. La realtà bresciana, che porta l’attività di clown di corsia nelle stanze dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria dell’Ospedale Civile di Brescia (e dell’Ospedale di Manerbio), torna con la 7ª Corsa dei Nasi Rossi , la corsa-camminata non competitiva ma solidale che vuol supportare progetti dedicati ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Appuntamento domenica 24 maggio, con partenza da piazza Vittoria alle 10.30 (ma già dalle 9.30 verranno proposti momenti di animazione e divertimento per tutti) per la manifestazione che ha finalità solidale: i fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione dello «spazio famiglie», luogo accogliente ubicato all’interno del reparto dove i genitori dei bambini ricoverati potranno riposare e distrarsi.

«L’ospedale è un luogo dove le persone, spesso, devono vivere un “tempo faticoso” e per questo è luogo della comunità, perché è lì che la comunità si prende cura degli altri – ha detto Alberto Giannini, direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione pediatrica Ospedale dei Bambini e Civile -. Ricoveriamo ogni anno 300 pazienti: tumori, chirurgia maggiore, problemi respiratori, problemi renali. Incontriamo tanti genitori e per loro, in circostanze così difficili, è importante avere un luogo dove rifiatare, dormire, distrarsi».

Si tratterà quindi di due locali, uno con tavoli, angolo ristoro, divanetti e tv, un bagno con doccia e uno spazio per la notte con poltrone letto: «Per noi è importante dare una mano in particolare alle famiglie – ha detto Gabriele Bertarini, presidente dell’associazione Dutur Kaos –. Far sì che possano avere sollievo. Parliamo di etica della responsabilità: da una piccola cosa è possibile crearne una grande. Lo scorso anno abbiamo avuto 3mila partecipanti e un incasso di 40mila euro: in 7 edizioni abbiamo raccolto 250mila euro».

Iscrizioni

Iscrizioni aperte sul sito duturkaos.it (kit disponibili fino a esaurimento scorte). Metropolitana gratis per i p partecipanti: basterà indossare la maglia di questa edizione. La mattinata sarà trasmessa in diretta su Radio Bresciasette.