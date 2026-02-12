Corrado e Francesco da 37 anni in fiera a San Faustino

Era il 1989 quando Corrado Rossi e Francesco Ventura portavano per la prima volta la loro attività a San Faustino. E quest’anno, quindi, saranno 37 anni.

«Negli anni la fiera è rimasta molto sentita – ci ha detto ieri Rossi, di Concesio, mentre allestiva il banco al Rigamonti –, conosciuta in tutta Italia e durante la quale la gente spende molto». E aggiunge: «Quel che noto è che se nel 1989 i paninari come me erano poco più di una decina, oggi saranno almeno sessanta». Una bella concorrenza, ma «io ho un bel posto, in piazza Vittoria, e faccio circa 600-700 panini in una giornata».

Francesco Ventura, di casa al Villaggio Violino, vende uno dei più classici prodotti da fiera: i dolciumi. «Vendo caramelle e il tiramolla che a Brescia si chiama in modo più colorito – spiega con orgoglio mentre con la moglie sta lavorando a Sarnico –. Quel che noto è che la fiera è cambiata in meglio: vedo molta più sicurezza per i cittadini e noi ambulanti, sia in termini di controlli che di organizzazione, soprattutto da quando sono state messe in evidenza le vie di fuga in caso di emergenza. Ricordo che durante la costruzione della metropolitana la situazione era ben diversa». E aggiunge: «La fiera negli anni resta molto sentita e attira molti commercianti da tutta Italia».