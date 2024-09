Corpo senza vita nel lago di Garda, inquirenti al lavoro

Resta ancora senza identità il corpo dell'uomo ritrovato ieri pomeriggio nel lago di Garda: gli inquirenti sono al lavoro anche per ricostruire le cause del decesso e al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Il ritrovamento è avvenuto ieri tra Sirmione e Desenzano, a circa un miglio dalla costa. Il corpo senza vita - dovrebbe trattarsi di un uomo di mezza età - è stato recuperato dai militari della Guardia Costiera, che si stanno occupando del caso. L'uomo era vestito (dunque non dovrebbe trattarsi di un bagnante), ma non aveva con sé i documenti. In tasca soltanto un biglietto del battello della Navigarda.